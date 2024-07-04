AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI? Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi Temmuz'da son mu?

Aile destek ödemesi tarihi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi Temmuz'da son mu? Aile destek ödemesi alan vatandaşların merakla cevabını beklediği sorularla ilgili cevaplar haberimizde…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi açıklandı. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran 2024'te yapılacak ve bu ödeme Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Böylece destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Destek tutarları şu şekildedir:

Geliri 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

Geliri 450 TL ile 911,15 TL arasında olanlar: 1.100 TL

Geliri 911,15 TL ile 1372,30 TL arasında olanlar: 950 TL

Geliri 1372,30 TL ile 2.835,60 TL arasında olanlar: 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HANGİ TARİHTE YATACAK?

Aile destek ödemesi her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Geçen ay bayram nedeniyle ödemeler erken yapılmıştı.

Yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e-Devlet sisteminde "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" altında yer alan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranız ile giriş yapmanız yeterlidir.