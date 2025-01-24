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Ahmet Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında, nereli?

Ahmet Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında, nereli?
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Ahmet Kutucu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Galatasaray'ın yeni transferi Kutucu'nun futbol kariyeri yakından takip ediliyor. Peki, Ahmet Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında, nereli? Ahmet Kutucu'nun hayatı ve kariyeri!

1 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğan Ahmet Kutucu, Türk millî futbolcusudur. Genç yaşına rağmen Avrupa ve Türkiye'de gösterdiği performansla dikkat çeken Kutucu, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Ahmet Kutucu kimdir? sorusu, kariyeri ve yetenekleriyle ilgilenen futbolseverler tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, Ahmet Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

AHMET KUTUCU KİMDİR?

Ahmet Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğmuş, Türk millî futbolcudur. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Kutucu, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Futbola 2003 yılında Sportfreunde Haverkamp altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Rot-Weiss Essen ve Schalke 04 altyapılarında forma giydi.

Schalke 04 (2018-2021): 2018 yılında Schalke 04'te profesyonel kariyerine adım attı. Bundesliga'da 45 maçta 5 gol kaydetti.

Heracles Almelo (2021, Kiralık): 2021 yılında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heracles Almelo'ya kiralandı ve burada 15 maçta forma giydi.

İstanbul Başakşehir (2021-2023): 2021'de Türkiye'ye dönerek İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. Burada 4 maçta görev aldı.

SV Sandhausen (2022-2023, Kiralık): 2022-2023 sezonunda Almanya 2. Bundesliga takımlarından SV Sandhausen'de kiralık olarak oynadı ve 32 maçta 3 gol attı.

Eyüpspor (2023-2025): 2023 yılında Eyüpspor'a transfer oldu. Burada 39 maçta 22 golle dikkat çekti.

Galatasaray (2025-): 2025 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Ahmet Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında, nereli?

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