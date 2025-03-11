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Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalan makinesine bağladı

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Derin Futbol programında, izleyicileri ekran başına kilitleyen ilginç bir an yaşandı. Programın dikkat çeken yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yalan makinesine bağlanarak kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Test sırasında ortaya çıkan sonuçlar gündem oldu.

Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında ilginç bir an yaşandı. Programın yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yalan makinesine bağlandı. Rasim Ozan'ın Ahmet Çakar tarafından yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ve makinenin verdiği yanıtlar gündem oldu.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Programın diğer yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin'in de yer aldığı bu özel yayında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın dürüstlüğü test edildi. Ahmet Çakar tarafından yöneltilen çeşitli sorulara yanıt veren Kütahyalı, verdiği cevaplarla ve makinenin tepkileriyle gündem oldu.

Test sırasında sorulan sorular ve alınan yanıtlar, programın seyircileri kadar stüdyodaki diğer yorumcuları da hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Yalan makinesinin gösterdiği tepkiler, zaman zaman Kütahyalı'yı zor durumda bırakırken, bazı anlar da büyük kahkahalarla karşılandı.

VERDİĞİ YANITLAR OLAY OLDU

Bu ilginç deneyim, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programın ilgili bölümlerinden alınan kesitler, birçok platformda paylaşılırken, izleyiciler Rasim Ozan Kütahyalı'nın verdiği yanıtlara ve makinenin sonuçlarına dair yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar, bu testin programın en eğlenceli anlarından biri olduğunu belirtirken, bazıları ise yalan makinesinin doğruluk payını sorgulayan yorumlar yaptı. Ancak her halükârda, Derin Futbol yine uzun süre konuşulacak bir bölüme imza atmış oldu. Bu olay, programın unutulmaz anları arasına şimdiden girdi.

Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalan makinesine bağladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Televizyon
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınicholas cage:

Programda bir tek futbol yok

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Haber Yorumlarıünal özer:

Sporcu desen değil, spordan anlıyor desen anlamıyor, komedyen desen alakası yok bildiğin soytarı bunlar sporla toz tanesi kadar ilgi ve bilgileri yok bildiğin şebeks

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kesin olarak makine dayanamayacağım bu acı ve zulme dedikten sonra kısa devre yapıp intihar etmiştir..

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