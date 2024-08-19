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Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25?

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Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Çakar yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25?

Ahmet Çakar ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Ahmet Çakar bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

AHMET ÇAKAR HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Derin Futbol programında yorum yapıyor.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Doğum: 3 Ağustos 1962 (62 yıl yaşında), Beşiktaş, Türkiye

Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra tabip olarak göreve başladı. 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi.1981 yılında başladığı hakemlik mesleğini 1998 yılında bıraktı ve yorumculuğuna başladı. 25 Şubat 2004 tarihinde Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar döndü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ahmet Çakar Ahmet Çakar Futbol Spor Televizyon Gündem Spor Haberler

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