Ağrı’da taekwondo rüzgarı esti: ANALİG Grup müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo 1. Etap 4. Grup Müsabakaları, Ağrı'da tamamlandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 28-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 20 ilden gelen 400 kadın ve erkek sporcu bir üst tura yükselebilmek için tatamide mücadele etti.

Hakem, antrenör ve idarecilerle birlikte yaklaşık 500 kişiden oluşan spor kafilesi, Ağrı'daki yurtlarda konakladı. Teknik kurallar gereği yarışmalardan bir gün önce resmi tartıya çıkan taekwondocular, organizasyon boyunca kıyasıya yarıştı.

Ağrı Merkez Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya; Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden katılan takımlar sporun birleştirici gücünü sergiledi.

Nefes kesen mücadelelerin ardından erkekler kategorisinde Gaziantep birinci, Ağrı ikinci, Diyarbakır üçüncü ve Elazığ dördüncü sırada yer aldı. Kızlar kategorisinde ise Diyarbakır birinciliği göğüslerken, Elazığ ikinci, Şanlıurfa üçüncü ve Malatya dördüncü oldu. Dereceye giren bu iller, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgelerini; Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak takdim etti.

Kaynak: Haber Platformu