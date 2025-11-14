Afrika Kupası ne zaman başlıyor?

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen Afrika Uluslar Kupası (AFCON), 2026'da da kıtanın en büyük spor şölenlerinden biri olarak futbol gündemindeki yerini alacak. İki yılda bir gerçekleştirilen bu prestijli turnuva, yalnızca Afrika'nın değil, dünya futbolunun da yakından takip ettiği organizasyonlar arasında yer alıyor. Bu yılki turnuva ise hem tarihleri hem de ev sahibi ülke ile öne çıkıyor. Normalde yaz döneminde oynanması beklenen müsabakalar, yoğun maç takvimi nedeniyle yıl sonuna ertelenerek futbol tutkunlarına kış mevsiminde farklı bir heyecan yaşatacak. Peki, 2026 Afrika Uluslar Kupası hangi tarihlerde yapılacak?

2026 AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN?

CAF'ın yaptığı duyuruya göre 2026 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025'te başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Turnuvanın ev sahipliği görevini üstlenecek ülke ise Fas olarak açıklandı. Organizasyon boyunca Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi önemli şehirlerde oynanacak maçlarla, futbolseverler unutulmaz bir atmosfer yaşayacak.

AFRİKA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

Afrika Kupası elemeleri henüz tamamlanmadığı için turnuvada mücadele edecek takımlar kesinleşmiş değil. Elemelerin bitmesiyle birlikte kupada yer alacak ülkelerin tam listesi net olarak ortaya çıkacak. CAF'ın açıklamasına göre organizasyonda toplam 24 milli takım mücadele edecek. Elemelerin tamamlanmasıyla diğer katılımcılar da belli olacak.