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AESOB heyeti Ağrı esnafının sorunlarını Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'a taşıdı

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AESOB heyeti Ağrı esnafının sorunlarını Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'a taşıdı
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AESOB Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ve oda başkanları, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı ziyaret ederek Ağrı esnafının sorun ve taleplerini iletti. Görüşmede sektörlerin ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı, ziyaret için Gürcan'a teşekkür edildi.

Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ve beraberindeki oda başkanları, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı makamında ziyaret ederek Ağrı esnafının sorun, talep ve beklentilerini gündeme taşıdı.

Gerçekleştirilen ziyarette Ağrı’daki esnaf ve sanatkârların karşı karşıya kaldığı sorunlar, sektörlerin ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Ziyarette Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan, Ağrı Oto Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Nizamettin Güzel, Terziler Odası Başkanı Resul Selçuk, Patnos Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Doğubayazıt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Günay Erdoğan, Doğubayazıt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Alkan, Diyadin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuri Özden ile Eleşkirt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şerif Yıldız da yer aldı.

Ağrı heyeti, esnaf ve sanatkârların sahada yaşadığı sorunları doğrudan Bakanlık nezdinde gündeme getirirken, sektörlerin beklentilerinin karşılanması ve çözüm yollarının değerlendirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkârların talep ve beklentilerine gösterdiği yakın ilgi ve nazik kabulünden dolayı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a teşekkür edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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