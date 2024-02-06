Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde yıkımın en fazla olduğu şehirlerden Adıyaman'ın deprem öncesi ve depremden 1 yıl sonra çekilen dron görüntüleri, kentteki son durumu gözler önüne seriyor.

6 Şubat depremlerinde kentteki yapıların yüzde 68.1'i hasar gördü. Depremde 8 bin 282 bina yıkıldı veya acil yıkıldı. 20 bin 201 bina ağır hasar alırken, 4 bin 629 bina orta hasarlı olarak tespit edildi. Depremde 8 bin 387 vatandaşın hayatını kaybettiği Adıyaman'da binlerce vatandaş yaralandı.

Depremin birinci yıl dönümünde çekilen dron görüntüleri kentin aldığı hasarı açık seçik gösteriyor. Deprem öncesi çekilen dron görüntülerinde ayakta olan binaların depremle nasıl yıkıldığı ve enkazların kaldırılmasıyla yerlerinin boş arazi olarak kaldığını gösteriyor.