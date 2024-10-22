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Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ

Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ
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Galatasaray marşları takımını gönülden desteklemek ve tezahüratları ile destek olmak isteyen Galatasaray taraftarlarının sesi oluyor. Tribünde, ekran başında ve birçok yerde taraftarın Galatasaray taraftarının duygularını yansıtan Galatasaray marşları, başarı duygularını körüklüyor. Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray sözleri nedir?

Galatasaray taraftarı, tarihi başarılarla dolu Galatasaray'ın geçmişi geleceğe taşıyor; Galatasaray taraftarının duyularını haykırmasını sağlıyor. Tribünlerden eksik olmayan, her Galatasaray taraftarının ezbere bildiği Galatasaray marşları aynı zamanda taraftalar arasında sinerji oluşturuyor. Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray sözleri nedir?

ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDU ŞANLI GALATASARAY SÖZLERİ

Sen gözümün nuru

Adanmış hayatların umudu

Şanlı Galatasaray

/

Ol, sen şampiyon ol

İnlesin tüm ülke zaferinle

Şanlı Galatasaray.

Ol, sen şampiyon ol

İnlesin tüm ülke zaferinle

/

Şanlı Galatasaray.

/

Sen gözümün nuru

Adanmış hayatların umudu

Şanlı Galatasaray

Ol, sen şampiyon ol

İnlesin tüm ülke zaferinle

Şanlı Galatasaray.

Ol, sen şampiyon ol

İnlesin tüm ülke zaferinle

Şanlı Galatasaray.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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