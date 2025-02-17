Adanaspor Ümraniyespor CANLI nereden izlenir? 1. Lig Adanaspor Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Adanaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Adanaspor Ümraniyespor maçı öncesi Adanaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Adanaspor Ümraniyespor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Adanaspor Ümraniyespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Adanaspor Ümraniyespor maçı yayın bilgisi haberimizde! Adanaspor Ümraniyespor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ADANASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor ile Ümraniyespor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ADANASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor Ümraniyespor maçı, 17 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Adanaspor Ümraniyespor maçı, saat 17:00'de başlayacak.

ADANASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Adanaspor Ümraniyespor maçı henüz başlamadı.

ADANASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adanaspor ve Ümraniyespor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.