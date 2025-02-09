Adana Demirspor neden çekildi? Adana Demirspor neden sahadan çekildi?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturuyor. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Adana Demirspor neden çekildi? Adana Demirspor neden sahadan çekildi?

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Cuesta, Davinson Sanchez, Berkan, Jelert, Kaan, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov.

ADANA DEMİRSPOR NEDEN ÇEKİLDİ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray üstünlüğü var.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında henüz açıklama yapılmadı.