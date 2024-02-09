Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor- Kasımpaşa FK maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Adana Demirspor- Kasımpaşa FK maçı şifresiz mi ve Adana Demirspor- Kasımpaşa FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Adana Demirspor- Kasımpaşa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor- Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-02-2024 ADANA DEMİRSPOR VS KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçı, 09 Şubat Cuma günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.