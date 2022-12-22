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Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! A. Demirspor - Rizespor maçı hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! A. Demirspor - Rizespor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı oldu. Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını canlı izlemek isteyenler, Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor ZTK maçını canlı izle! Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı başladı mı? Adana Demirspor - Ç. Rizespor nereden izlenir? Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

Adana Demirspor - Ç. Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı, Adana'da, Adana Stadyumu'nda oynanacak.

MERT GÜZENGE(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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