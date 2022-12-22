Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! A. Demirspor - Rizespor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı oldu. Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını canlı izlemek isteyenler, Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor ZTK maçını canlı izle! Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

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ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Ç. Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı, Adana'da, Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

MERT GÜZENGE(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)