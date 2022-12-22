Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! A. Demirspor - Rizespor maçı hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı oldu. Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını canlı izlemek isteyenler, Adana Demirspor - Ç. Rizespor canlı izle! 22 Aralık Adana Demirspor - Ç. Rizespor ZTK maçını canlı izle! Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...
Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı başladı mı? Adana Demirspor - Ç. Rizespor nereden izlenir? Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...
Adana Demirspor - Ç. Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.
Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı, Adana'da, Adana Stadyumu'nda oynanacak.
MERT GÜZENGE(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)
FATİH AKSOY(Temsilci)