Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz şoku! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ADANA BELEDİYESİ'NE HACİZ Mİ GELDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi başlattı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin mevduatları ile şirket hesaplarına bloke konuldu.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN NE KADAR BORCU VAR?

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Bakanlık, belediyelerin mevduat ve iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.