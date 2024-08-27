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Abdülkerim Bardakçı neden yok, Young Boys maçında neden oynamıyor? Yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

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Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi play off maçında Abdülkerim Bardakcı oynamayacak. Peki, Abdülkerim Bardakçı neden yok, Young Boys maçında neden oynamıyor merak ediliyor. İşte, Abdülkerim Bardakçı yedek mi, cezalı mı, sakat mı, kadroda neden yok?

Abdülkerim Bardakcı neden yok? Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi play off maçında Abdülkerim Bardakcı oynamayacak. Peki, Abdülkerim Bardakçı neden yok, Young Boys maçında neden oynamıyor merak ediliyor. İşte, Abdülkerim Bardakçı yedek mi, cezalı mı, sakat mı, kadroda neden yok? Detaylar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı Young Boys maçında forma giyemeyecek.

İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, müsabakada yer alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

Abdülkerim Bardakçı neden yok, Young Boys maçında neden oynamıyor? Yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray 3-2'lik skorun rövanşında Young Boys'u kendi sahasında ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın turu geçebilmesi için Young Boys'u yenmesi gerekiyor. Bu önemli karşılaşma öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i de araştırılan konulara arasında yer alıyor. İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı muhtemel 11'i:

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Kerem, Mertens, Icardi.

Young Boys'un muhtemel 11'i ise şöyledir: Keller, Blum Zoukrou, Camara, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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