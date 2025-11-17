Haberler

Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, İspanya maçında yok mu?

Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, İspanya maçında yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Takımı, kritik bir İspanya maçına hazırlanıyor. Ancak kadroda bazı sürpriz eksikler göze çarpıyor. Özellikle savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? sorusu futbolseverlerin gündeminde. Peki, Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, İspanya maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? Detaylar...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir maça hazırlanıyor. Ancak son gelişmeler, özellikle savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda yer almamasıyla gündeme oturdu. Peki, Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, İspanya maçında yok mu? Detaylar...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak İspanya maçı öncesi aday kadroda yer almıyor. Bu kararın arkasında, teknik ekip ve sağlık ekibinin yaptığı detaylı medikal değerlendirmeler bulunuyor. TFF'nin açıklamasına göre Bardakcı, antrenman sonrası devam eden ağrıları nedeniyle tam kapasiteyle çalışamıyor ve bu durum maç performansını riske atabilecek bir seviyeye ulaşmış durumda.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bardakcı'nın sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayarak oyuncuyu aday kadrodan çıkardı. Bu karar, sadece bir maçlık bir önlem olarak değerlendiriliyor ve uzun vadeli bir kadro dışı kalma anlamı taşımıyor.

Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, İspanya maçında yok mu?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI SAKATLANDI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılmasının temel nedeni sakatlık ya da ağrılarıdır. Sağlık ekibi, oyuncunun bireysel antrenmanlara katılımını takip etti ve medikal değerlendirmelerin sonunda Bardakcı'nın tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasının riskli olacağını belirledi.

SAĞLIK DURUMUNUN DETAYLARI

Bardakcı'nın yaşadığı ağrılar, teknik ekip tarafından ciddiye alındı ve maç öncesi riske edilmeyecek şekilde kadrodan çıkarılması kararı verildi. Bu süreç, oyuncunun uzun vadeli sağlığını korumak ve takımın performansını sürdürmek amacıyla alındı.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI İSPANYA MAÇINDA YOK MU?

Kesin olarak evet. Abdülkerim Bardakcı, İspanya maçı aday kadrosunda yer almıyor. Teknik ekip, sağlık ekibinin önerileri doğrultusunda Bardakcı'yı riske atmamak için kadro dışı bıraktı.

Bardakcı'nın yokluğu, savunmada boşluk yaratabilir ve teknik ekibin stratejilerini yeniden şekillendirmesini gerektirebilir. Ancak öncelik, oyuncunun sağlığını korumak ve ilerleyen maçlarda daha iyi bir performans sergileyebilmesini sağlamaktır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.