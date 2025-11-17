Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir maça hazırlanıyor. Ancak son gelişmeler, özellikle savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda yer almamasıyla gündeme oturdu. Peki, Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosunda neden yok? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, İspanya maçında yok mu? Detaylar...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak İspanya maçı öncesi aday kadroda yer almıyor. Bu kararın arkasında, teknik ekip ve sağlık ekibinin yaptığı detaylı medikal değerlendirmeler bulunuyor. TFF'nin açıklamasına göre Bardakcı, antrenman sonrası devam eden ağrıları nedeniyle tam kapasiteyle çalışamıyor ve bu durum maç performansını riske atabilecek bir seviyeye ulaşmış durumda.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bardakcı'nın sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayarak oyuncuyu aday kadrodan çıkardı. Bu karar, sadece bir maçlık bir önlem olarak değerlendiriliyor ve uzun vadeli bir kadro dışı kalma anlamı taşımıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI SAKATLANDI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılmasının temel nedeni sakatlık ya da ağrılarıdır. Sağlık ekibi, oyuncunun bireysel antrenmanlara katılımını takip etti ve medikal değerlendirmelerin sonunda Bardakcı'nın tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasının riskli olacağını belirledi.

SAĞLIK DURUMUNUN DETAYLARI

Bardakcı'nın yaşadığı ağrılar, teknik ekip tarafından ciddiye alındı ve maç öncesi riske edilmeyecek şekilde kadrodan çıkarılması kararı verildi. Bu süreç, oyuncunun uzun vadeli sağlığını korumak ve takımın performansını sürdürmek amacıyla alındı.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI İSPANYA MAÇINDA YOK MU?

Kesin olarak evet. Abdülkerim Bardakcı, İspanya maçı aday kadrosunda yer almıyor. Teknik ekip, sağlık ekibinin önerileri doğrultusunda Bardakcı'yı riske atmamak için kadro dışı bıraktı.

Bardakcı'nın yokluğu, savunmada boşluk yaratabilir ve teknik ekibin stratejilerini yeniden şekillendirmesini gerektirebilir. Ancak öncelik, oyuncunun sağlığını korumak ve ilerleyen maçlarda daha iyi bir performans sergileyebilmesini sağlamaktır.