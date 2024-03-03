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Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı?

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Sorusunu merak ediyor. Peki, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı?

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Merak edilmekte. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Peki, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray Kulübü, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Abdülkerim Bardakcı sakatlığı nedeniyle Galatasaray - Beşiktaş maçında yer almıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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