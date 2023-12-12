ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Peki, Çekirdek enflasyon ne kadar oldu? İşte, ABD Kasım ayı enflasyon rakamları!

ABD Kasım ayı enflasyon rakamları! Çekirdek enflasyon ne kadar oldu?

ABD Kasım ayı enflasyon rakamları! ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Peki, Çekirdek enflasyon ne kadar oldu? İşte, ABD Kasım ayı enflasyon rakamları haberimizde!

ABD ENFLASYON RAKAMLARI

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE Kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentinin üstünde arttı. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ivmelenerek aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Önceki ay yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

HANGİ FİYATLAR DEĞİŞTİ?

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 5,4 düştü. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 artış gösterdi.

ENFLASYON HEDEFİ NE DURUMDA?

ABD'de fiyat baskıları on yılların zirve seviyesinden gerilese de enflasyon hala hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Güçlü istihdam piyasası ise tüketici harcamalarını ve geniş çapta ekonomiyi destekliyor.