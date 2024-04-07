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8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi?

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8 Nisan Resmi Tatil mi? Pazartesi tatil mi? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? soruları gündemde. Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 8 Nisan okullar açık mı, kapalı mı ve Pazartesi günü bankalar, kargocular açık mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, 8 Nisan Resmi Tatil mi? Pazartesi tatil mi? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı?

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılacağını duyurdu. Kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde bir buçuk gün idari izinli sayılacaklarına dair kararı kamuoyuyla paylaştı. Bu şekilde, Salı günü yarım gün ile birlikte Pazartesi gününü de bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil imkanı sunulmuş olacak. Erdoğan, özel sektörün de benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ederek, idari izin kararının hayırlı olmasını diledi.

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi?

8 NİSAN OKULLAR AÇIK MI?

8 Nisan'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci ara tatil başlamakta.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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