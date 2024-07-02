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65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ'DA ZAM OLACAK MI? 2024 Yaşlılık maaşı artacak? 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

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Temmuz ayın 65 aylığına zam yapılacak mı ve 2024 yaşlılık maaşı artacak mı, 65 aylığı ne kadar olacağı gündeme geliyor. 65 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları sağlayanlara Bakanlık tarafından ödeniyor. Peki, 65 aylığı Temmuz'da ne kadar olacak?

2024 yaşlılık maaşına zam gelecek mi ve 65 aylığı ne kadar olacak sorularına yanıt aranıyor. Yaşlılık aylığı, 65 yaş aylığı, memur maaş zammına göre belirleniyor. 65 aylığın zamlı maaşı ve emekli maaş zammı araştırılıyor. 65 aylığına zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zamları netleşecek. Böylece yaşlılık maaşının yeni tutarı da belli olacak. Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş değerlendirmede bulundu:

"Mayıs ayı itibarıyla açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 22.72. Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olması bekleniyor. Bu verilerle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 25.81, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında maaş farkı alacaklar.

Bunun üzerine bir refah payı eklenip eklenmeyeceği ise belirsiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payının gündemde olmadığını söyledi. Buna göre, 65 yaş aylığı 3 bin 504 TL'den 4 bin 216 TL'ye yükselecek.'

Bu tutarın içinde refah payı bulunmuyor.

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ'DA ZAM OLACAK MI? 2024 Yaşlılık maaşı artacak? 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

YAŞLILIK MAAŞINI KİMLER ALABİLİYOR?

  • 65 yaşını doldurmuş olan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
  • 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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