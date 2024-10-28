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29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek mi ve emekli ikramiye ne zaman yatacak sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu. Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Emekliler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2024 yılı için emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL'lik ikramiye yatırılıp yatırılmayacağı konusu gündemde. 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? 2024 emekli ikramiyesi (5 bin lira) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verilecek mi, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM'DE EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere tek seferlik 5 bin TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl ise emeklilerin, benzer bir ikramiyenin verilip verilmeyeceğini merakla beklediği görülüyor.

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Ancak şu anda konuya ilişkin resmi bir çalışma bulunmamakta ve yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 29 Ekim emekli ikramiyesiyle ilgili yeni bir gelişme olduğunda, bu haber güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Emekliler, durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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