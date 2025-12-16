2025 yılının futbolcusu belli oldu
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Ousmane Dembele kazandı.
- 2025 yılında yılın kadın futbolcusu Aitana Bonmati, yılın erkek kalecisi Gianluigi Donnarumma ve yılın kadın kalecisi Hannah Hamton oldu.
- 2025 yılında yılın erkek teknik direktörü Luis Enrique, yılın kadın teknik direktörü Sarina Wiegman ve yılın ilk 11'i belirlendi.
FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katıldı.
YILIN EN İYİSİ OUSMANE DEMBELE
Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.
İŞTE YILIN EN İYİLERİ
Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton
Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC
Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking
Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma
Yılın golü ödülü: Santiago Montiel
Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman
Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique
Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele
Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati
