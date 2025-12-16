Haberler

2025 yılının futbolcusu belli oldu

Güncelleme:
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Ousmane Dembele kazandı.

  • FIFA tarafından 2025 yılının en iyi erkek futbolcusu Ousmane Dembele seçildi.
  • 2025 yılında yılın kadın futbolcusu Aitana Bonmati, yılın erkek kalecisi Gianluigi Donnarumma ve yılın kadın kalecisi Hannah Hamton oldu.
  • 2025 yılında yılın erkek teknik direktörü Luis Enrique, yılın kadın teknik direktörü Sarina Wiegman ve yılın ilk 11'i belirlendi.

FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katıldı.

YILIN EN İYİSİ OUSMANE DEMBELE

Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.

İŞTE YILIN EN İYİLERİ

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın golü ödülü: Santiago Montiel

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

