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2025 işçi yevmiyeleri ne kadar oldu? Budama işçisi, tarım işçisi güncel yevmiye ücreti!

2025 işçi yevmiyeleri ne kadar oldu? Budama işçisi, tarım işçisi güncel yevmiye ücreti!
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Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendiği bildirildi. 2025 işçi yevmiyeleri ne kadar oldu? Budama işçisi, tarım işçisi güncel yevmiye ücreti!

Adana, Mersin ve Hatay'da yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı tarım işçileri için günlük yevmiye fiyatı elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendi. Budama işçisi yevmiyesi ise 1100 TL olarak açıklandı. 2025 işçi yevmiyeleri ne kadar oldu?

2025 İŞÇİ YEVMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Adana, Mersin ve Hatay'da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2025 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 26 bin 5 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elci payı dahil 1000 TL olarak belirlendi. Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10'u elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline 909 TL geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 2026 yılının başlangıcına kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

Öte yandan budama işçisi yevmiyesi de bin 100 TL olarak belirlendi. Öte yandan işçilerin günlük 8 saat çalışacağı belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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