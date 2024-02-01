2024 yılında direksiyon sınav ücreti ne kadar olacak?
2024 yılında direksiyon sınavı için belirlenen ücret ne kadar olacak? Sürücü adaylarına yönelik bu önemli bilgi, sınav sürecini planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz. 2024 yılında direksiyon sınav ücreti ne kadar olacak?
2024 ehliyet sınav ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yapmaya devam ediyor. öncelikle direksiyon ve yazılı sınav ücretleri merak ediliyor. 2024 yılında direksiyon sınav ücreti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde!
2024 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
- Yazılı Sınav Ücreti (E-Sınav) 750,00 ₺
- Direksiyon Sınav Ücreti 750,00 ₺
- Sürücü Belgesi Kart Ücreti (990,00 ₺ Değerli Kağıt Bedeli + 230,00 ₺ Vakıf Hizmet Bedeli) 1.220,00 ₺
- A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 1.308,40 ₺
- B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 3.945,40 ₺
- C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 6.583,50 ₺