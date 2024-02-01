2024 yılında direksiyon sınav ücreti ne kadar olacak?

2024 ehliyet sınav ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yapmaya devam ediyor. öncelikle direksiyon ve yazılı sınav ücretleri merak ediliyor. 2024 yılında direksiyon sınav ücreti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde!

2024 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ