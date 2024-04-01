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2024 yeni belediye başkanları kimler? 81 ilde belediye başkanlığı kazanan isimler hangileri?

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Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği 31 Mart yerel seçimleri artık geride kaldı. Türkiye, 2024 yılı ve sonraki 5 yıl için yeni başkanlarını seçti. Bu süreçte en merak edilen şeylerden biri ise yeni başkanların kim olduğu oldu. 2024 yeni belediye başkanları kimler? 81 ilde belediye başkanlığı kazanan isimler hangileri? İşte tam liste...

81 İLDE HANGİ İSİMLER BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ?

Seçim sonuçlarına göre, CHP 35 ilde, AK Parti 24 ilde, DEM Parti 10 ilde, MHP 8 ilde, Yeniden Refah Partisi 2 ilde, İyi Parti 1 ilde ve BBP de 1 ilde önde bulunuyor. Bu sonuçlar, vatandaşların tercihleri doğrultusunda belirlenmiş olup, ilgili partilerin adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca ilgili illerde görev yapacaklar.

İşte yeni belediye başkanları tam liste;

2024 yeni belediye başkanları kimler? 81 ilde belediye başkanlığı kazanan isimler hangileri?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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