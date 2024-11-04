2025'te vergi oranları belli oldu! Ehliyet ve pasaport harcı ile MTV yükseldi
2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.
2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.