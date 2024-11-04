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2025'te vergi oranları belli oldu! Ehliyet ve pasaport harcı ile MTV yükseldi

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2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

2025'te vergi oranları belli oldu! Ehliyet ve pasaport harcı ile MTV yükseldi
Kaynak: Haberler.com / Emlak
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıemre can:

koyunlar hani laa 2023 de lozan masalı bitecek ülke uçacak sahlanacaktık ne oldu laaa

Yorum Beğen66
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Devlet ticari bir kurum mu her yıl vergi ve harçlara enflasyon oranında zam yapmak ne demek !!! Bu enflasyona destek olmak değil de nedir??

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

ne bu hükümete inandım nede bunlara inananlara inandım bunlar koca ülkeyi batırdı yedi bitirdiler

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Haber YorumlarıMuammer Top:

vatandaşa yüzde 25 vergilere yüzde 43 ne ala memleket kepazelik

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Haber YorumlarıErkan Can :

sonra asgari ücretliye %20 mi yapalım 30 mu ? enflasyonu asgari ücretli değil sizin saçma bilimden akıldan uzak politikalarınız yarattı bedelini de sizin ödemeniz gerekiyor gariban halkın değil.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Harçlara, vergilere gelince ÜFE; Memura, asgari ücretliye gelince TÜFE..

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

13 Ocak 2023 Cuma gününün ardından 6 Şubat 2023 Pazartesi günü geldi. Nice emekli memurlar, polisler, askerler, öğretmenler, doktorlar, akademisyenler, imamlar, müezzinler, vaizler, müftüler ve başka memurlar vardı; 11 Şehirde bizim ödenen maaşlar anamızın ak sütü gibi bize helaldir diyorlardı ama aldıkları maaşlar ne işsizliğe son getiriyordu ne de bir katma değer sağlıyordu; yarattıkları sorunları çözüyor gibi yaparak maaş alıyorlardı. Enkaz altından çıkarılırken saçları avuçlarında yoluktu.

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Haber YorumlarıGAGS:

karamba karambita.. ananas avradas.. humunu kumunu pua pua pua.. ve diğer güzel dilekler....

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Haber YorumlarıMuhammet Şifa CİHAN:

Harç tutarları %43 yükseliyor memura asgari ücrete konuşlan zam ise %12 ve %25!

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

OOHHHHH OHHHHHH IYI OLUYOR..10 BIN YAPIN

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