Resmi tatillerde müzelerin açık olup olmaması, özellikle hafta sonuna denk gelen bayramlarda araştırma konusu haline geliyor. Peki, 19 Mayıs 2025'te müzeler açık mı? Resmi tatillerde müzeler kapalı mı? 19 Mayıs müzeler açık mı? Resmi tatillerde müzeler kapalı mı? 19 Mayıs ücretsiz müzeler!

19 MAYIS MÜZELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde müzelerin açık olup olmadığı, genellikle müzelerin bağlı olduğu kurumlara göre değişiklik göstermektedir.

RESMİ TATİLLERDE MÜZELER KAPALI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, resmi tatillerde genellikle açık olmakla birlikte, bazı müzelerde istisnalar olabilmektedir. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Müzesi ve Aşiyan Müzesi gibi bazı müzeler, bayramın ilk günlerinde kapalı olabilmektedir.

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