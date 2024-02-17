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18 Şubat Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

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18 Şubat Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İstanbul'da 18 Şubat Pazar günü hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı beklenip beklenmediği vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. İstanbul'da hava durumu ve kar yağışı ile ilgili detaylar haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Şubat için hava durumu tahminlerini yayınladı. Pazar günü için plan yapacak olanlar, hava durumuna bağlı olarak açık veya kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih edecekler. Peki, İstanbul'da pazar günü hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

18 Şubat Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

18 Şubat Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

GÜNLÜK EN YÜKSEK SICAKLIK TAHMİNİ

18 Şubat Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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