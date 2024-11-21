Üye Girişi
Haberler

13 yaşındaki çocuk meme coinle saniyeler içinde servet kazandı

13 yaşındaki çocuk meme coinle saniyeler içinde servet kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, canlı yayında ürettiği meme coinlerle saniyeler içinde adeta bir servet kazandı.

ABD'de 13 yaşındaki bir çocuk canlı yayında ürettiği meme coin ile saniyeler içinde 53 bin dolar kazandı.

Meme coinlerin kolay kazanç sağlama potansiyeli ve spekülatif etkileri kripto varlık piyasalarında yeniden tartışma konusu oldu.

13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında ürettiği meme coinlerinin toplam değeri, kısa sürede 4 milyon dolara ulaştı. NTV'nin aktardığına göre, çocuğun bu coinden kazancı ise 53 bin dolar oldu.

Çocuğun coinleri elinde tutmuş olması halinde kazancının katlanacağı kaydedilirken, söz konusu olay kripto dünyasında dikkatli olunması gerektiği mesajını yatırımcılara bir kez daha hatırlattı.

MEME COİN NEDİR?

Yaratıcılıkla kripto para üretimini birleştiren meme coinler, genellikle mizah ya da popüler kültürden esinlenen dijital paralardır.

Spekülatif yapılarıyla dikkat çeken bu coinler, piyasada büyük dalgalanmalar meydana getirebilir ve bazı durumlarda oldukça yüksek miktarlarda kazanç sağlatabilirler.

Haberler.com / Umut Halavart - Finans
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalim:

AFFERİN LEN KERATA BARİ BİZİM ÇOCUKLARADA ÖRNEK OLURSUN..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.