12 Haziran 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
12 Haziran 2022 Manşet Haberleri.
- 3 dakikada finalin tüm kaderi değişti! İşte Kadınlar Ligi'nde şampiyon olan takım
- Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı
- Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti
- 57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
- Sele kapılan kadının cansız bedeni 700 metre uzaklıkta bulundu
- Son Dakika: Ankara'da eğitime yağmur engeli! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
- Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
- Başkan canlı yayında teklifi resmen doğruladı! Konyaspor'un yıldızı Süper Lig devine gidiyor
- Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı! Tüm taraftarlar videodaki aynı detaya dikkat çekti
- Ataşehir'de yabancı uyruklu şahısların kovaladığı 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 1 kişi tutuklandı
- Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! İşte Zidane'ın yeni takımı
- Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar iniş yapamadı
- Muhalefet neden aday çıkaramıyor? Erdoğan'dan genç kızın sorusuna yanıt: Hepsi birbirlerine pası atıyor
- Kazaya sebep olan Nissany haddini aştı! Formula 2'de Cem Bölükbaşı'na rakibinden skandal sözler
- Erdoğan, 'AK Parti'nin genç tabanı yok' diyenlere gözdağı verip elindeki rakamı paylaştı: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyesi var
- Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekil polise yumruk attı
- Baraj gölüne giren 3 gençten 2'sinin cansız bedeni el ele tutuşmuş halde bulundu
- Polonyalı eski Bakan'dan Batı'ya çok konuşulacak çağrı: Ukrayna'ya nükleer silah verilmeli
- Yakıt tankeri karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı
- Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor
- Serinlemek için dereye atlayan genç hayatını kaybetti
- Son gelen akaryakıt zamlarının ardından taksiciler, yolu trafiğe kapatarak protesto yaptı
- Bir çıplak vatandaş vakası da Mardin'den! Çevredekiler tarafından darbedildi
- Meteoroloji devinden ortalığı sallayan rapor! Bunlar iyi günlerimiz, cehennem sıcakları geliyor
- Yeni sezonda da fırtınalar estirecek! Jorge Jesus'un Arda Güler planı ortaya çıktı
- Son Dakika: Rüya gerçek oldu! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'te
- NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye mesajı: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
- Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus keşfetmişti! Nunez'in bonservisine 100 milyon euro ödendi
- 90'lı yılların yıldızı Bendeniz, iki iğne vurdurup sahneye çıktı
- Selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri yürek burktu: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım
- Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi
- Galatasaray'daki görevinden ayrılan Burak Elmas TFF başkan adayının listesine giriyor
- Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Kangren olan Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi
- Sokağı saran kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Ekipler, girdiği evde çürümüş cesetle karşılaştı
- Galatasaray'da transfer harekatı! Dursun Özbek müjdeyi verdi
- Şeytanın bile aklına gelmez! Yurt dışına otobüsün motor kısmında kaçmaya çalıştı
- Sel felaketiyle sarsılan Ankaralılara yeni uyarı: Daha da kötüsü geliyor
- Telefonlar bir anda çalmaya başladı! AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı Hayati Uyarı Bildirimi heyecan yarattı
- Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiye acımadı
- Osmanlı vurgusu yapan Yunan vekilden Miçotakis'e uyarı: Tarihten ders almalıyız
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
Haberler.com - Genel