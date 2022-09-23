İzmir gündem haberi | Çeşme Müzik Festivali "Balkan Günleri" Temasıyla Başladı... Ekrem Oran: "Balkanlar Bizim Ailemiz"

İzmir bölgesinden gelen habere göre Çeşme Belediyesi'nin 25 yıl aradan sonra 2019 yılında tekrar düzenlemeye başladığı Uluslararası Çeşme Müzik Festivali, bu sene “Balkan Günleri” temasıyla başladı. Festivalin ilk gününde, Mehmetçik Parkı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren festival kortejine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Ahmet Akın da katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Balkanlar, bizim tarihimiz, köklerimiz, ailemiz. Her birimiz, Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi'nin 25 yıl aradan sonra 2019 yılında tekrar düzenlemeye başladığı Uluslararası Çeşme Müzik Festivali, bu sene "Balkan Günleri" temasıyla başladı. Festivalin ilk gününde, Mehmetçik Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren festival kortejine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Ahmet Akın da katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, " Balkanlar, bizim tarihimiz, köklerimiz, ailemiz. Her birimiz, Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz" dedi.

Türkiye'de 1980'li ve 90'lı yıllarda büyük ilgi gören Uluslararası Çeşme Müzik Festivali, Çeşme Belediyesi tarafından 25 yıl aradan sonra 2019'da yeniden düzenlenmeye başlandı. Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra bu yıl 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında "Balkan Günleri" teması ile düzenlenen festivalde önemli isimler ve gruplar sahne alacak. Festival; tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına da ev sahipliği yapacak.

KORTEJ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festivalin ilk gününde, Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Dün yapılan korteje, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Ahmet Akın, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kortejin ardından Başkan Oran; sevgi, barış, kardeşlik mesajları vererek güvercin uçurdu.

Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı'da eş zamanlı mutfak atölyeleri ile başlayan festivalin ilk gününde ünlü şef Rıfat Yurttaş, Çiftlikköy'de Balkan ülkelerinin popüler yemeği olan Ajvar yaparak tarifini Çeşmeliler ile paylaştı.

Aya Haralambos Kilisesi'nde Engin Güneysu Fotoğraf Sergisi açılırken Saray Bosna'nın Gözyaşları "Duje" Film Gösterimi ve Söyleşisi yapıldı. Ardından Murat Meriç "Balkan Müziği ve Türk Popu" konulu şarkılı söyleşi yaptı.

BALKAN MÜZİKLERİ İLE EĞLENDİLER

Çeşme'nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben festivalin ilk akşamında eş zamanlı kurulan Çiftlikköy Meydan Sahne'de Muammer Ketencoğlu bir konser verdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda önce Shukar Muzika, ardından sahne alan Balkan Paradise Orchestrası ile Çeşmeliler doyasıya eğlendi.

EKREM ORAN: BALKANLAR BİZİM AİLEMİZ

Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, şöyle konuştu:

"Dört gün boyunca Çeşme'nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yılki teması 'Balkan Günleri'. Çünkü Balkanlar, bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüz yıllardır yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan; genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar, bizim ailemiz. Her birimiz, Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz."

"AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Başkan Oran, şöyle devam etti:

"Bu güçlü bağlara sarılarak dünyaya sesleniyoruz. Sanatla, müzikle, 'Sen, ben yok, biz varız' diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Yeryüzündeki cennet Çeşme'mizde; havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatla, sporla, sevgiyle, herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kucaklamaya, tüm zenginliklerini yedi kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme ailemiz olarak, sizleri kalbimizin baş köşesinde, Çeşme'mizde ağırlamaktan onur duyuyoruz."

DOLU DOLU FESTİVAL

Balkanlar'dan esintiler bulunan 4 günlük programda, Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı gibi müzik grupları sahne alacak. İlber Ortaylı 'Mübadele Türkiyesi ve Etkileri', Moğollar grubunun solisti Cahit Berkay 'Ülke Ülke Balkan Müziği', Muammer Ketencoğlu 'Hikayeleriyle Balkan Şarkıları', Murat Meriç 'Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri' söyleşisi yapacak. 'Duje Sergisi', 'Duje Belgesel Gösterimi', 'Saraybosna'da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi' gibi belgesel gösterimleri ile Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar düzenlenecek. BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu, festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.

Festivalin programı şöyle:

22 EYLÜL CUMA

SÖYLEŞİ-DİNLETİ

MUAMMER KETENCOĞLU

Hikayeleriyle Balkan Şarkıları

Aya Haralambos Kilisesi Saat: 15: 00

RESİM SERGİSİ

8. KITA ALİ KEÇE Açılış Saat: 16: 30

Tarih: 22-25 Eylül 202

Mekan: Çeşme Belediyesi Alaçatı

Ek Hizmet Binası Sergi Salonu

SÖYLEŞİ-DİNLETİ

CAHİT BERKAY

Ülke Ülke Balkan Müziği

Moderatör: KORCAN KARAR

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 18: 00

SÖYLEŞİ

İLBER ORTAYLI

Balkan Göçü ve Türkiye'ye Etkileri

Moderatör: KORCAN KARAR

Aya Haralambos Kilisesi Saat: 19: 30

KONSER

YASEMİN GÖKSU

Çiftlikköy Meydan Sahne

Saat: 20: 00

KOLEKTİF İSTANBUL

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21: 00

CENK BOSNALI

Alaçatı Meydan Sahne

Saat: 20: 30

SHANTEL

Alaçatı Meydan Sahne

Saat: 22: 00

24 EYLÜL CUMARTESİ

SÖYLEŞİ

YASEMİN GÖKSU-RUMELİ'NİN SESİ

'Elveda Rumeli' üzerine Aya Haralambos Kilisesi Saat: 17: 30

KONSER

ÇALGİYA İZMİR

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 19: 30

SUZAN KARDEŞ

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21: 30

TÜRK DÜNYASI DANS VE MÜZİK TOPLULUĞU

Alaçatı Amfi Tiyatro

Saat: 21: 00

25 EYLÜL PAZAR

BALKAN MUTFAĞI ATÖLYELERİ

ALAÇATI - Boşnak Mutfağı ILDIRI - Rumeli Mutfağı ÇİFTLİKKÖY - Arnavut Mutfağı

SÖYLEŞİ VE OKUMA ETKİNLİĞİ

BALKAN EDEBİYATI

Moderatör: Feyyaz SAĞLAM (Dokuz Eylül Ünv. Batı Trakya Edebiyatı)

Konuşmacılar: Şevket Balla - Arnavut Akademisyen - Şair Yazar Şükrü Aydın - Bulgar Akademisyen - Şair Yazar

Gülçin Balat - Makedon Edebiyatı (Hacettepe Ünv. Araştırmacı Yazar)

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 16: 00

KONSER

CAMBO AGUŞEV

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21: 30

SHUKAR MUZİKA

Alaçatı Meydan Sahne

Saat: 21: 30