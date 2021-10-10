Talep yağıyor! Kangal köpekleri yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor - Haberler Ekonomi
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Talep yağıyor! Kangal köpekleri yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Ekonomi

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerine yurt dışından talep yağıyor, fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Yurt dışından 50 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurt içinde de 350 bin liraya kadar satılabiliyor.

Güçlü yapıları, 25 km'ye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor.

"ARAP ÜLKELERİ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal köpeğinin Arap ülkelerinden oldukça talep gördüğünü söyleyerek, "Milli değerimiz olan kangal köpekleri namını salmaya devam ediyor. Son zamanlarda milli değerimiz kangal köpeklerimiz yurtdışından oldukça talep görmektedir. Özellikle Arap ülkelerinden oldukça talep görmektedir. Yetişkin damızlık köpeklerimiz 40-50 bin dolar fiyat görüyor" dedi.

"DEĞERİ YURT İÇİNDE 350 BİN LİRA, YURT DIŞINDA 50 BİN DOLAR"

Taşdelen, Kangal köpeğinin yurtdışından o fiyatları görmesi kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Fakat sıcak iklim oldukları için Arap ülkelerine göndermeyi düşünmüyoruz. Oraya hayvanları gönderip de günahlarına girmek istemiyoruz. Ama milli değerimizin yurtdışından o fiyatları görmesi bizi onurlandırmaktadır. Yetişkin köpeklerimiz 40-50 bin dolar civarında fiyat görmektedir. Fakat biz yabancı ülkelere yavrulardan temin etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki yavrularımızın da yurt dışına çıkması için bir takım izinleri var. İzinlerimiz olursa yurtdışına göndereceğiz. Tabi yine sıcak ülkelere göndermemek şartıyla. Yurtiçinde de araba ve ev fiyatlarına satılıyor. 250-350 bin lira arasında fiyat görüyor. Tabi bunlar bizim damızlıklarımız oldukları için vermiyoruz" diye konuştu.

Talep yağıyor! Kangal köpekleri yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Ekonomi Haberleri
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Haber: Talep yağıyor! Kangal köpekleri yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor - Haberler Ekonomi
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