Yıldızlar Çocuk Kulübü organizasyonundan renkli görüntüler - Haberler
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Yıldızlar Çocuk Kulübü organizasyonundan renkli görüntüler

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Yıldızlar Çocuk Kulübü organizasyonundan renkli görüntüler

Sakarya Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SAMADER) yıldızlar çocuk kulübü 2021 organizasyonu Arifiye Gölya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasının ardından yapılan bilgilendirme sonrası öğrenciler ile balık avcılığı ve doğa yürüyüşü yapıldı. Öğlen yemeği ardından yapılan uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı.Kapanış konuşmasıyla son bulan program kusursuz şekilde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Katılım Sağladı

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukcu'nun katılım sağlayarak destek verdiği organizasyona; Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı (ASOF) federasyonu başkanı Serkan İnanç ve yönetimi, Ankara Oltacılar derneği başkanı İbrahim Yıldız, Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği (GESBADER) Başkanı Hasan Güler ve Akyazı dernek başkanı Kazım Demirdöven'in yanı sıra kulüp üyesi öğrenciler ve aileleri, Akademi Z grubu öğrencileri, aileleri ve Emrah Hoca'da yer aldı.

SAMADER Yönetim Kurulundan gelen açıklamada '' Organizasyonunuza destek olan ve bizzat katılım sağlayan Arifiye Belediye Başkanımız İsmail Karakullukçu başkanımız başta olmak üzere; katılan,destek olan herkese teşekkür ederiz.'' İfadelerine yer verildi.

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