World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu

NFT'nin kökenleri World of Warcraft Karakteri Nerf'e dayanıyor olabilir. MMO türünde ve genel olarak video oyunlarda bir vazgeçilmez olan World of Warcraft, oyunun kendisi dışında uzanan geniş kapsamlı bir kültürel etkiye sahiptir.

NFT'ler son zamanlarda önemli bir konu haline geldi ve kendilerini video oyunları da dahil olmak üzere çok çeşitli sektöre bağladılar. Çoğunlukla dijital sanat eserleri için görünseler de, kullanımları 2020'deki Blankos Block party gibi video oyunlarına gerçek karakterleri içerecek şekilde yayıldı.

World of Warcraft Battle For Azeroth

"YENİ BİR AMAÇ ARARKEN BITCOIN'İ KEŞFETTİM"

Vitalik Buterin'in internet sitesindeki hakkımda kısmındaki yazıda şu sözlere yer verdi:

"1994'te Rusya'da doğdum ve 2000 yılında Kanada'ya taşındım ve burada okula gittim. 2007-2010 yılları arasında World of Warcraft'ı mutlu bir şekilde oynadım, ancak bir gün Blizzard hasar bileşenini sevgili büyücüm sifonu Life büyüsünden çıkardı. Uyuyana kadar ağladım ve o gün merkezi hizmetlerin ne gibi korkular getirebileceğini fark ettim. Kısa süre sonra bırakmaya karar verdim.

2011 yılında, hayatta yeni bir amaç ararken, Bitcoin'i keşfettim. İlk başta, şüpheciydim ve fiziksel destek olmadan nasıl bir değeri olabileceğini anlamadım. Ama yavaş yavaş daha fazla ilgilenmeye başladım. Bitcoin Weekly adlı bir blog için yazmaya başladım başlangıçta saatte 1.5 $ 'lık uysal bir ücretle ve kısa süre sonra Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine'i kurdum.

2012 yılında Waterloo Üniversitesi'ne girdim; 2013'te kripto projelerinin zamanımın haftada 30 saat aldığını fark ettim, bu yüzden bıraktım. Dünyayı dolaştım, birçok kripto projesini araştırdım ve sonunda hepsinin belirli uygulamalar ve yeterince genel olmama konusunda çok endişeli olduklarını fark ettim - bu nedenle Ethereum o zamandan beri hayatımı alıyor."