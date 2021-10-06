World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu
NFT'ler için ilham kaynağı olan Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, kripto para biriminin 2010 yılında World of Warcraft oyununda oynadığı bir karaktere gelen güncelleme ile karakterin gücünün düşmesi üzerine oyunu bırakma kararı aldı ve yeni bir amaç arayışları içerisindeyken Bitcoin ile tanışıp Ethereum'u kurdu.
NFT'nin kökenleri World of Warcraft Karakteri Nerf'e dayanıyor olabilir. MMO türünde ve genel olarak video oyunlarda bir vazgeçilmez olan World of Warcraft, oyunun kendisi dışında uzanan geniş kapsamlı bir kültürel etkiye sahiptir.
NFT'ler son zamanlarda önemli bir konu haline geldi ve kendilerini video oyunları da dahil olmak üzere çok çeşitli sektöre bağladılar. Çoğunlukla dijital sanat eserleri için görünseler de, kullanımları 2020'deki Blankos Block party gibi video oyunlarına gerçek karakterleri içerecek şekilde yayıldı.
Vitalik Buterin'in internet sitesindeki hakkımda kısmındaki yazıda şu sözlere yer verdi:
"1994'te Rusya'da doğdum ve 2000 yılında Kanada'ya taşındım ve burada okula gittim. 2007-2010 yılları arasında World of Warcraft'ı mutlu bir şekilde oynadım, ancak bir gün Blizzard hasar bileşenini sevgili büyücüm sifonu Life büyüsünden çıkardı. Uyuyana kadar ağladım ve o gün merkezi hizmetlerin ne gibi korkular getirebileceğini fark ettim. Kısa süre sonra bırakmaya karar verdim.
2011 yılında, hayatta yeni bir amaç ararken, Bitcoin'i keşfettim. İlk başta, şüpheciydim ve fiziksel destek olmadan nasıl bir değeri olabileceğini anlamadım. Ama yavaş yavaş daha fazla ilgilenmeye başladım. Bitcoin Weekly adlı bir blog için yazmaya başladım başlangıçta saatte 1.5 $ 'lık uysal bir ücretle ve kısa süre sonra Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine'i kurdum.
2012 yılında Waterloo Üniversitesi'ne girdim; 2013'te kripto projelerinin zamanımın haftada 30 saat aldığını fark ettim, bu yüzden bıraktım. Dünyayı dolaştım, birçok kripto projesini araştırdım ve sonunda hepsinin belirli uygulamalar ve yeterince genel olmama konusunda çok endişeli olduklarını fark ettim - bu nedenle Ethereum o zamandan beri hayatımı alıyor."
Ünlülerin onayları ve işbirlikleri sayesinde bu trend öne çıkarken, birçok farklı şirket de katıldı. Sega, Sonic NFT duyurusu ile NFT pazarına katıldı ve özellikle NFT oyunları için 75 milyon dolar finansman kazanan şirket Mythical Games var. Ortaya çıktıkları kadar hızlı bir şekilde, NFT'ler video oyunu endüstrisinin dikkatini çekti.
Ethereum'un kurucusu 25 yaşındaki İsviçreli Vitalik Buterin'in World of Warcraft'daki warlock sınıfına gelen güç düşürülmesiyle üç yıllık bir seriden sonra oyunu oynamayı bıraktığı noktaya kadar onu üzdükten sonra blockchain'e bakmak için ilham aldığını açıklıyor.
Buterin'e göre World of Warcraft'taki büyücü, siphon life büyüsünün gücü düşürüldükten sonra uyuyana kadar ağlamış. Üzüntüsünü yaşadıktan sonra kripto para birimi olan bitcoin'i araştırmaya devam etti ve bu araştırma sayesinde Ethereum kavramı ortaya çıktı. Ethereum NFT'leri ortaya çıkardı ve şimdi finans dünyası değişti.
Buterin, 2013'ün sonlarında Ethereum olacak platformu tasarladı ve birkaç ay sonra Miami'deki bir Bitcoin konferansında üç finansal destekçiyle birlikte duyurdu. Ethereum, hisse senetleri ve mülk gibi gerçek dünya varlıklarını birleştirebilecek daha sağlam bir platform olarak konumlandırıldı.
NFT'ler, NBA video özetleri, birinin tweet'leri ve dijital herhangi bir şey için etkili bir şekilde göz kamaştırıcı fiyatlara hükmeden varlıklara dönüştüren NFT'lere (Non-Fungible Token) yol açtı.