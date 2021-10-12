Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen müşteriden 400 dolar vize parası aldı - Haberler Ekonomi
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Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen müşteriden 400 dolar vize parası aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da şeytanın bile aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmek isteyen müşterisinden 400 dolar vize parası aldığını söyledi.

İstanbul'da taksiciler her geçen gün farklı bir skandala imza atıyor. Daha önce yolcu seçtikleri, yolcuları arabadan indirdikleri şeklinde olaylara karışan taksicilerle ilgili bu sefer ortaya atılan iddia pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin Avrupa'ya Yakası'na geçmek isteyen yolcudan 400 dolar vize parası aldığını anlattı.

YABANCI PROFESÖRÜ DOLANDIRMIŞ

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan gündem dışı söz aldı. Özkan yaptığı konuşma sırasında 'bir taksiciden duydum' diyerek bir taksicinin yabancı bir profesörü dolandırdığını öne sürdü.

Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen müşteriden 400 dolar vize parası aldı

400 DOLAR VİZE PARASI ALDI

İbrahim Özkan, "Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım" diye konuştu

Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen müşteriden 400 dolar vize parası aldı
Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen müşteriden 400 dolar vize parası aldı - Haberler Ekonomi
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