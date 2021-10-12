Son dakika: 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuya coşkulu karşılama

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Dinç, memleketi Aksaray'da coşkuyla karşılandı.

İtalya'da şampiyonluk yaşayan oyunculardan Dinç'e, Aksaray Otogarı'nda davul zurna eşliğinde karşılama yapıldı. Dinç, otobüsten indikten sonra zeybek oynadı.

Çiçek takdim edilen milli sporcu Dinç, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, annesi Aysel ve babası Hasan Dinç'i çok sevdiğini söyledi.

"En büyük Türkiye" sloganı atan Dinç, "En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye. En güzel şeyler Türkiye'nin olacak. Şampiyon oldum ben." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nın İtalya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığını hatırlattı.

Şampiyon olan takımı tebrik eden Yıldız, "Hüseyin Dinç kardeşimiz milli takımımızın en önemli sporcularından birisi. Aksaray olarak tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.