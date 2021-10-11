Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği! - Haberler
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Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği!

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Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği!

Shiba Coin, Dogecoin katili olarak gösteriliyordu. Son günlerdeki yükselişi ile kripto para piyasasına hareket kazandırdı. Son günlerin en trend Coin'leri arasında yer alan Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği! İşte detaylar...

Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Coin'in yükselişi kripto para piyasası hareketlendi. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği! soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği! İşte detaylar haberimizde...

Shiba Coin son 7 günde +227,06% değer kazanmış ve anlık (15.05) itibariyla $ 0,00002898 seviyesinden işlem görmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Piyasa Değeri: ₺102,490,465,029 ( + 12.73% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺261,363,519,656 ( + 12.38% )

Hacim: ₺39,889,608,158 ( - 2.54% ) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dolaşan Arz: 394,796.00B SHIB

Shiba coin sayısal veriler açısından son dönemlerde hacmi istikrarlı bir şekilde artış gösteren ve dikkat çeken coinler arasında yerini almaya başlamıştır. Shiba coin için piyasanın yeni Dogecoini veya Dogecoin katili ifadeleri kullanılmakta ve bu kripto para biriminin gelecekte oldukça kar yapacak kripto para birimleri arasında olacağı tahmin edilmektedir. (Bu haberin amacı; yatırım tavsiyesinde bulunmak değil, bilgi vermektir.)

Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği!Görsel: investing.com

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Haber: Shiba Coin (SHIBA INU) yükseliyor mu? Shiba Coin geleceği ne olur? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin grafiği! - Haberler
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