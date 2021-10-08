Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi!

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SHİBA COİN KAÇ DOLAR?

Shiba Coin anlık olarak $ 0,00002266 seviyelerinde işlem görmektedir. (09.50)

SHİBA COİN NE KADARDI? SHİBA COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Shiba Coin dün aynı saatlerde $ 0,00003104 seviyelerinde işlem görmekteydi. (7 Ekim Çarşamba 09.50)

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SHİBA COİN NE KADAR OLACAK?

Shiba Coin düne göre, düşüş gösterse de haftalık olarak +221,37% (son 7 gün) değer kazanmıştır.

SHİBA COİN GRAFİĞİ

Görsel: investing.com

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