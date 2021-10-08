Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi! - Haberler
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Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi!

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Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi!

Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Inu, piyasayı hareket kazandırdı. Son günlerin en trend Coin'leri arasında yer alan Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi! İşte detaylar...

Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Coin'in yükselişi kripto para piyasası hareketlendi. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi! soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi! detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Shiba Coin anlık olarak $ 0,00002266 seviyelerinde işlem görmektedir. (09.50)

Shiba Coin dün aynı saatlerde $ 0,00003104 seviyelerinde işlem görmekteydi. (7 Ekim Çarşamba 09.50)

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SHİBA COİN NE KADAR OLACAK?

Shiba Coin düne göre, düşüş gösterse de haftalık olarak +221,37% (son 7 gün) değer kazanmıştır.

Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi!Görsel: investing.com

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Haber: Shiba Coin kaç dolar? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin düşecek mi? Shiba Coin grafigi! - Haberler
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