Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Coin'in yükselişi kripto para piyasası hareketlendi. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba Coin 1 TL olur mu? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin kaç dolar? soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Shiba Coin 1 TL olur mu? Shiba Coin ne kadar olacak? Shiba Coin kaç dolar? detaylar haberimizde...

SHİBA COİN 1 TL OLUR MU? SHİBA COİN KAÇ DOLAR?

Shiba Coin anlık olarak $ 0,00003104değeri seviyelerindedir. (10.30)

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SHİBA COİN NE KADAR OLACAK?

Shiba Coin son 7 günde +332,55% değer kazanmıştır.

Shiba Coin'in değerini aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Görsel: investing.com

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