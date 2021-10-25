Nijerya'nın dijital para birimi "e-Naira" piyasaya sürüldü - Haberler
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Nijerya'nın dijital para birimi "e-Naira" piyasaya sürüldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'nın dijital para birimi

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından dijital para birimi "e-Naira"yı piyasaya sürdü.

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından dijital para birimi "e-Naira"yı piyasaya sürdü.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja'daki konutunda düzenlenen resmi lansmanın ardından "e-Naira" kullanılmaya başlandı.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, burada yaptığı açıklamada, e-Naira'nın ülkedeki ödeme sistemini iyileştirmede yardımcı olacağını belirtti.

Emefiele, şimdiden 500 milyon e-Naira'nın (1,21 milyon dolar) tedavüle sunulduğunu ve kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Google Playstore ve Apple Store'da"e-Naira hızlı cüzdan" ve "e-Naira tüccar cüzdan" olarak iki şekilde yer aldıklarını aktaran Emefiele, "Herkes adı, soyadı, doğum tarihi, menşe eyalet ve e-posta ile üye olabilir." dedi.

Kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda bulunan Nijerya'da şubat ayında, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın dijital para birimi e-Naira piyasaya sürüldü

Nijerya'nın dijital para birimi e-Naira piyasaya sürüldü

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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