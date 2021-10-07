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Motorine ne kadar zam yapıldı? Motorin fiyatı ne oldu?

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Motorine ne kadar zam yapıldı? Motorin fiyatı ne oldu?

Son dakika: Alınan son dakika haberine göre motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Peki, Motorine ne kadar zam yapıldı? Motorin fiyatı ne oldu? Motorin hangi şehirde, kaç TL'den satılacak?

Son dakika: Motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 7,53 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 7,62 liradan satılacak. Peki, Motorine ne kadar zam yapıldı? Motorin fiyatı ne oldu? Motorin hangi şehirde, kaç TL'den satılacak? İşte detaylar haberimizde...

Motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 7,53 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 7,62 liradan satılacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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