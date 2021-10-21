MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak çalışan Merkez Hakem Kurulu (MHK), 9 üyeden oluşmaktadır. Futbolseverler, MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? sorularına yanıt aramaktadır.
Her maç takviminde sürekli atamaları ile gündem olan MHK, sporseverler tarafından MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? soruları ile araştırılmakta. Peki, MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? İşte detaylar...
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakemlerle ilgili atamaları yapan hakemlere gerekli cezaları veren, futbol maçlarına hakem atamakla görevli yetkili kuruldur. Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bir kuruldur. Yurt içinde ve yurt dışında oynanan maçlarda görev alan hakemlerin atamasını yapmaktadır.
25 Ağustos 2020 itibarıyla
- Serdar Tatlı - Başkan
- Metin Tokat - Başkan Vekili
- Erol Ersoy - Üye
- Kadir Tozlu - Üye
- Mahmut Çetiner - Üye
- Mustafa Kâmil Abitoğlu - Üye
- Hikmet Öksüzoğlu - Üye
- Ahmet Erdoğan - Üye
- Nedim Göklü - Üye
- Serdar Tatlı (25 Ağustos 2020 - 21 Ekim 2021)
- Zekeriya Alp (4 Temmuz 2019 - 20 Ağustos 2020)
- Sabri Çelik (15 Şubat 2019 - 4 Temmuz 2019)
- Yusuf Namoğlu (1 Ağustos 2016 - 14 Şubat 2019)
- Kuddusi Müftüoğlu (26 Haziran 2015 - 31 Temmuz 2016)
- Yusuf Namoğlu (16 Aralık 2014 - 26 Haziran 2015)
- Zekeriya Alp (29 Şubat 2012 - 16 Aralık 2014)
- Yusuf Namoğlu (30 Haziran 2011 - 27 Şubat 2012)
- Oğuz Sarvan (14 Şubat 2008 - 29 Haziran 2011)
- Hilmi Ok (7 Temmuz 2007 - 13 Şubat 2008)
- Mustafa Çulcu (23 Ocak 2006 - 4 Temmuz 2007)
- Ufuk Özerten (5 Mayıs 2005 - 23 Ocak 2006)
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