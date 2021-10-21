Her maç takviminde sürekli atamaları ile gündem olan MHK, sporseverler tarafından MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? soruları ile araştırılmakta. Peki, MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? İşte detaylar...

MHK NEDİR?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakemlerle ilgili atamaları yapan hakemlere gerekli cezaları veren, futbol maçlarına hakem atamakla görevli yetkili kuruldur. Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bir kuruldur. Yurt içinde ve yurt dışında oynanan maçlarda görev alan hakemlerin atamasını yapmaktadır.

MHK ÜYELERİ KİMLERDİR?

25 Ağustos 2020 itibarıyla

Serdar Tatlı - Başkan

Metin Tokat - Başkan Vekili

Erol Ersoy - Üye

Kadir Tozlu - Üye

Mahmut Çetiner - Üye

Mustafa Kâmil Abitoğlu - Üye

Hikmet Öksüzoğlu - Üye

Ahmet Erdoğan - Üye

Nedim Göklü - Üye

MHK BAŞKANLARI KİMLERDİR?

Serdar Tatlı (25 Ağustos 2020 - 21 Ekim 2021)

Zekeriya Alp (4 Temmuz 2019 - 20 Ağustos 2020)

Sabri Çelik (15 Şubat 2019 - 4 Temmuz 2019)

Yusuf Namoğlu (1 Ağustos 2016 - 14 Şubat 2019)

Kuddusi Müftüoğlu (26 Haziran 2015 - 31 Temmuz 2016)

Yusuf Namoğlu (16 Aralık 2014 - 26 Haziran 2015)

Zekeriya Alp (29 Şubat 2012 - 16 Aralık 2014)

Yusuf Namoğlu (30 Haziran 2011 - 27 Şubat 2012)

Oğuz Sarvan (14 Şubat 2008 - 29 Haziran 2011)

Hilmi Ok (7 Temmuz 2007 - 13 Şubat 2008)

Mustafa Çulcu (23 Ocak 2006 - 4 Temmuz 2007)

Ufuk Özerten (5 Mayıs 2005 - 23 Ocak 2006)

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