Marcao, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Ligin ilk haftasında oynan Galatasaray-Giresunspor mücadelesinde maçın 61. dakikasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao'nun, Beşiktaş derbisinde forma giyip, giyemeyeceği merak edilen konular arasında yer almakta. Futbolseverler internette en çok "Marcao, Beşiktaş maçında oynayabilecek mi? Marcao'nun cezası ne zaman bitecek? Marcao, Beşiktaş maçında var mı? Marcao derbide oynayacak mı? Marcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Marcao Beşiktaş maçında oynayacak mı?" gibi soruları araştırmakta.

MARCAO BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marcao, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan derbi mücadelesinde forma giyebilecek. Galatasaray'ın 9. Hafta Konyaspor ile oynadığı mücadeleyle birlikte Marcao cezasını tamamlamış oldu.

MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Giresunspor, Galatasaray mücadelesinin 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine 'sus' işareti yapmasının ardından üzerine yürüdü ve önce kafasıyla, ardından 2 kez yumruğuyla müdahalede bulundu. Olay Galatasaraylı futbolcuların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı. Bu hareketi sonrası "VAR"dan olayı izleyen hakem tarafından kırmızı kart gören Marcao ve takımını 10 kişi bıraktı. Marcao'nun daha önce o zaman Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Halil Dervişoğlu devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.

MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası 8 resmi müsabakadan men ve 21.000₺ para cezası almıştı. Galatasaray'da da önce kadro dışı bırakılan ve ayrı bir para cezasına çarptırılan oyuncu, sosyal medyada ve antrenmanda arkadaşlarından özür dilemesi sonrası affedilmişti.

Buna göre Marcao Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Rizespor ve Konyaspor maçlarında Galatasaray forması giyemedi. Marcao, cezasını tamamlamasının ardından ilk maçı Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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