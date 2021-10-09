Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Lüksemburg - Sırbistan şifresiz mi?

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LÜKSEMBURG - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lüksemburg - Sırbistan maçı 9 Ekim Cumartesi saat 21:45'de oynanacak.

LÜKSEMBURG - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg - Sırbistan maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

LÜKSEMBURG - SIRBİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lüksemburg - Sırbistan maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

LÜKSEMBURG - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lüksemburg'da, Josy Barthel Stadyumu'nda oynanacak.

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