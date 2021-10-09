Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Lüksemburg - Sırbistan şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Lüksemburg - Sırbistan maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Lüksemburg - Sırbistan saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Lüksemburg - Sırbistan karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lüksemburg - Sırbistan maçı şifresiz mi? Lüksemburg - Sırbistan maçı hakemi kim? Lüksemburg - Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lüksemburg - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Lüksemburg - Sırbistan maçı 9 Ekim Cumartesi saat 21:45'de oynanacak.
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Lüksemburg - Sırbistan maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.
Maç, Lüksemburg'da, Josy Barthel Stadyumu'nda oynanacak.