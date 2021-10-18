Jeff Leal'in Bitkisel Düşlem sergisi bu hafta kapılarını açıyor

Bitkisel Düşlem, doğadan yeniden beslenmeye ve doğanın canlı varlıkları bitkilere karşı duyarlı olma ihtiyacından kaynaklanan sanatsal bir çalışmadır. Bitkileri yeniden yorumlamanın, renklerini değiştirmenin basit gerçeği bizleri, onları yeniden keşfetmeye, tüm güzellikleri ve karmaşıklıkları içinde yeniden değer vermeye davet ediyor. İlk bitkilerin varlığıyla bizim aramızda bir milyar yıldan daha fazla bir süreç var. Bitkiler sudan ilk çıkan canlılardır. Bizler, onlar ve Dünya'ya saldıkları oksijen sayesinde nefes alabiliyoruz. Bitkiler olmadan hayatta kalmamız imkansız.

Sanatçı

Jean-François Leal, 1987'den bu yana fotoğrafçılık ve yönetmenlik yapmaktadır. Fransa'nın Ardennes bölgesinde, Endülüslü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, görsel-işitsel alanındaki üniversite eğitimi ve gerçekleştirdiği seyahatler ona, yeni yerleri incelemek ve dönüştürmek için farklı bir evrenin kapılarını araladı.

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