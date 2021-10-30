Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı - Haberler
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Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı. Geçen günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Beos, yeniden Bodrum'a geldi. Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.


Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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