Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı
AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı.
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı. Geçen günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Beos, yeniden Bodrum'a geldi. Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.