Japonya - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Japonya - Avustralya şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Japonya - Avustralya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Japonya - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Japonya - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Japonya - Avustralya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...
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Japonya - Avustralya maçı 12 Ekim Salı saat 13:14'de oynanacak.
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Japonya - Avustralya maçını Smart Spor HD ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Saitama'da, Saitama Stadyumu'nda oynanacak.