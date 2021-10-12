Japonya - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Japonya - Avustralya şifresiz mi?

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JAPONYA - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Japonya - Avustralya maçı 12 Ekim Salı saat 13:14'de oynanacak.

JAPONYA - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya - Avustralya maçını Smart Spor HD ekranlarından izleyebilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

JAPONYA - AVUSTRALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Japonya - Avustralya maçını Smart Spor HD ekranlarından izleyebilirsiniz.

JAPONYA - AVUSTRALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Saitama'da, Saitama Stadyumu'nda oynanacak.

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