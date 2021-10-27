İstatistiksel arbitrajda Boğaziçi imzası

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirketler arasında yer alan FINRIX'te başarıyla tamamlanan proje sayesinde, fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma anlamına gelen arbitraj işlemleri daha verimli yapılabilecek. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vedat Akgiray ile Doç. Dr. Ali Çoşkun'un akademik danışmanlığında geliştirilen yeni algoritma, Ünlü Portföy'ün İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu'nda (UJA) kullanılacak.

"YENİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 2016 yılı mezunu ve Finans Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Nuri Sayraç, FINRIX'ın sermaye ve bankacılık piyasalarına yönelik yüksek frekansta arbitraj çözümleri için yeni yazılımlar geliştirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Finansal piyasaların dışında da pek çok uygulama alanı olan Ortalamaya Dönme Eğilimi (Mean Reversion) hipotezinin tüm varlık sınıflarındaki enstrümanlara uygulanması üzerine uzun zamandır Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ta çalışmaktayız. Bu alanda tamamlamak üzere olduğumuz daha pek çok proje ile algoritmik finansal teknoloji ürünlerini ülkemizin finans sektörüne sunmaya devam edeceğiz. "

Projenin danışmanlarından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (CARF) Direktörü Prof. Dr. Vedat Akgiray ise sermaye piyasalarında fiyat oluşum mekanizmasının daha etkin çalışması için arbitraj faaliyetlerine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Prof. Dr. Akgiray algoritmik işlem modellerinin kullanımı konusunda Türkiye'de büyük fırsatlar olduğunu da ifade etti.

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