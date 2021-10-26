Hakkari'de VEDAŞ'ın 2021-2022 yatırım programı anlatıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi'nin (VEDAŞ) 2021-2022 bakım onarım ve yatırım programı toplantısı düzenlendi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıdan konuşan VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, bölgede yapılan onarım çalışmaları ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Hakkari merkez Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ekiplere personel ve ekipman takviyesi sağladıklarını belirten Kovancı, şunları kaydetti:

"Bölgede enerji alt yapısını güçlendirmek için gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmaları kapsamında yeni dağıtım merkezleri kuruyoruz. Genelinde tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli geliştirmek amacıyla yatırım projelerimizi hayata geçiriyoruz. Dağıtım merkezimizin faaliyete geçmesiyle enerji kalitesi artacak, kesinti süre ve sıklığı düşecek, aynı zamanda olası bir arıza durumunda alternatif hatlarımızla kesinti yaşanan bölgeyi çok kısa sürede yeniden enerjilendirebileceğiz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetimizi daha da artırmak için teknolojiyle bütünleşik yatırımlarımıza devam ediyoruz."

VEDAŞ'ın kentte bu sene yapılan yatırım, tesis, işletme, bakım ve onarım işleri ile 2022'de yapılacak yatırım, bakım ve onarım projeleri hakkında bilgi verilen toplantıda, 2021-2025 Master Planı hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, VEDAŞ Genel Dağıtım Direktörü Nevzat Koç, VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü İbrahim Bektaş, VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Müdürü Murat Taş, VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, VEPSAŞ İl Müdürü Yılmaz Özdemir ve birim müdürleri katıldı.