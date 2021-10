God of War, PC'ye çıkışından kısa bir süre sonra en çok satanlar listesine girmeyi başardı

Sony, God of War Ragnarök'ün 2022'de PlayStation'a çıkacağını duyurmuştu. Bunun ardından God of War 2018'in de PC'ye çıkacağına dair söylentiler başlamıştı ve söylentiler gerçekleşti. God of War 2018 PC'ye çıkmasının ardından Steam kütüphanesinde yerini aldı ve en çok satanlar listesine girmeyi başardı.

14 Ocak 2022 tarihinde çıkış yapacak olan God of War PC'de 4K çözünürlükte, GTAO ve SSDO eklentileri ile çok daha fazlasını sunacak geniş grafik seçenekleri ile oyuncular God of War'u oynayabilmek için sabırsızlanıyorlar. Ayrıca God of War PC'de daha düşük grafiklerde daha yüksek çözünürlük kalitesi alabileceğiniz NVIDIA DLSS desteğini de sunacak. Belli başlı Nvidia GPU'larında kare hızını arttırmak ve güzel, kesin görüntüler elde etmek için NVIDIA DLSS teknolojisi ile yapay zekanın gücünden yararlanın.

God of War'un Steam'de ön siparişi açıldı ve Türkiye fiyatı 329,00 TL olarak belirlendi. God of War PC, Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile 14 Ocak 2022'de PC'ye çıkış yapacak.

